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La esclavitud silenciosa del celular

La esclavitud silenciosa del celular
Evelyn González
04 de agosto de 2026

La tecnología prometió simplificar nuestra vida, pero terminó ocupando el centro de ella. Hoy dependemos del celular para trabajar, comunicarnos e incluso entretenernos, al punto de olvidar el valor de una conversación sin interrupciones o de un momento de silencio.

No se trata de rechazar los avances, sino de reconocer que el uso excesivo está afectando nuestra atención, nuestras relaciones y la capacidad de desconectarnos. El verdadero desafío es recuperar el control antes de que la tecnología decida por nosotros.

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Panamá
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