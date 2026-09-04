La ciencia ficción se vuelve realidad

¿Cuántas veces hemos visto en películas robots caminando, hablando y ayudando a las personas? Durante años, esas escenas parecían pertenecer únicamente a la ciencia ficción, pero ahora comienzan a acercarse a la realidad.

Optimus, el robot humanoide de Tesla, podría empezar a venderse al público a finales de 2027, según su principal impulsor. El verdadero impacto estará en lo que ocurra después: cuánto costará, quiénes podrán comprarlo y si estos robots terminarán convirtiéndose en parte de nuestra vida cotidiana.