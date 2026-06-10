La aventura nacida del internet caído

Hubo un tiempo en que quedarse sin internet era una molestia, pero también la excusa para encontrarse con el dinosaurio de Chrome. Aquel juego, de gráficos pixelados y saltos interminables, acompañó a millones de usuarios cuando la conexión fallaba.

Hoy, una versión recreada con estética cinematográfica imagina al T-Rex lejos del desierto que lo hizo famoso. Más allá del cambio visual, la historia conserva una ironía: un personaje nacido de la desconexión despierta nostalgia en una época que parece imposible desconectarse.