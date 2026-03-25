¿Jóvenes y tecnología turística?

La formación de ochenta y dos jóvenes en turismo digital en Panamá es una buena señal de que el país intenta adaptarse a los cambios actuales, pero aún queda mucho por hacer para que esto realmente impacte la economía.

Programas como los de COSPAE demuestran que hay interés y talento, pero se necesita más apoyo y continuidad.

Apostar por habilidades en inteligencia artificial y blockchain no es opcional, es clave para competir en un turismo cada vez más digitalizado hoy en el mundo actual global creciente constante.