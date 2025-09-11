Innovación ligera y práctica

Mientras el mundo debate cómo la inteligencia artificial cambiará nuestra rutina diaria, Apple presenta el iPhone 17 Air. Así como el primer iPhone transformó la comunicación y marcó un antes y un después en la tecnología personal, este modelo ultradelgado de 5,6 mm busca redefinir la experiencia móvil con diseño ligero y eSIM, que permite cambiar de operador sin tarjeta física. En mi opinión, más allá de la IA, lo que destacará será su practicidad y elegancia, demostrando que Apple sigue marcando tendencias con innovación funcional y estética.