Identidad digital sin números telefónicos

WhatsApp ya permite reservar nombres de usuario, aunque la función aún no está activa. Cuando se habilite, será posible iniciar conversaciones sin compartir el número telefónico y, en muchos casos, utilizar el mismo nombre de usuario de Instagram o Facebook para mantener una identidad digital unificada.

El cambio mejora la privacidad, pero también plantea desafíos, como intentos de suplantación o contactos no deseados. Por ello, la plataforma incorporará nuevas opciones de verificación para reforzar la seguridad de usuarios.