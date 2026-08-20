IA para una comunicación inclusiva

A veces, la verdadera innovación no está en crear algo más rápido, sino en lograr que más personas puedan ser escuchadas. “Aprenda Libras”, una plataforma brasileña impulsada por inteligencia artificial, busca leer e interpretar la lengua de señas para facilitar la comunicación. Más allá de la tecnología, su valor está en demostrar que innovar también significa incluir. Cuando una herramienta se diseña pensando en las necesidades de todos, una barrera de comunicación puede convertirse en una oportunidad para acercarnos, comprendernos y participar en igualdad.