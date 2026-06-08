Hologramas 3D desde el celular

Un dispositivo de siete pulgadas convierte fotos y videos almacenados en el celular en hologramas 3D visibles sin gafas especiales. Se trata de Looking Glass Musubi, un equipo que funciona de forma independiente con una batería recargable integrada y puede almacenar hasta mil archivos mediante conexión USB-C. Además, incorpora una aplicación gratuita para computadoras con inteligencia artificial que facilita la transformación de imágenes y videos en experiencias tridimensionales visibles desde distintos ángulos.