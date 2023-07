Hay que respetar las opiniones de otros

Hay personas que han convertido las redes sociales en un sitio hostil. Les gusta emitir comentarios críticos sobre diversos temas, pero cuando les responden, con una opinión diferente, se ponen a la defensiva, insultan y hasta buscan dónde trabaja o vive el individuo para reclamarle.

Eso no está bien, hay que ser educados, entender que no todos van a tener el mismo pensamiento que uno. ¿Se imaginan que todos pensáramos igual?, esa diferencia de ideas es la que enriquece los debates, siempre que no haya faltas de respeto.