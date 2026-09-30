Gafas inteligentes y privacidad

Las gafas inteligentes ya no son solo un accesorio: también plantean nuevas preguntas sobre la privacidad. Algunas incorporan una luz que avisa cuando están grabando, pero puede ser difícil de notar. Así, una persona podría registrar imágenes o sonidos sin que quienes están alrededor lo sepan. Y aunque existen herramientas que intentan detectar estos dispositivos, no garantizan saber si las gafas están grabando. En medio de este avance, también vale recordar algo básico: si no quiere aparecer, puede pedir que no lo graben ni publiquen el contenido.