Fabricar herramientas fuera de la Tierra

Imaginar una misión a Marte donde una herramienta pueda fabricarse cuando haga falta, en lugar de esperar un envío desde la Tierra, ya no parece ciencia ficción. La impresión 3D permite producir piezas y herramientas en el espacio, reducir la carga que transportan los cohetes y dar mayor autonomía a las tripulaciones.

La Agencia Espacial Europea logró imprimir una pieza metálica en órbita en 2024. Aunque todavía se necesitan pruebas de resistencia y seguridad, esta tecnología podría facilitar futuras misiones espaciales.