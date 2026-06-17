Emoción mundialista y tecnológica

Hoy, en los barrios, las bocinas y equipos de sonido vuelven a sonar porque, luego de ocho años, Panamá regresa a un Mundial de fútbol. Las pantallas gigantes instaladas en espacios públicos, las transmisiones por streaming y la conectividad móvil serán protagonistas de una jornada que unirá a miles de aficionados. Por unas horas, la tecnología permitirá que la emoción del debut mundialista 2026, llegue a cada rincón del país y también a los panameños que viven en el extranjero, compartiendo la misma pasión y expectativa por La Sele.