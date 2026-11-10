El otro lado de las fiestas patrias

Después de varios días de desfiles, fotografías, videos y anécdotas compartidas en redes sociales por las fiestas patrias, llega el 10 de noviembre, una fecha que recuerda el Primer Grito de Independencia de La Villa de Los Santos. Esta conmemoración también es una oportunidad para mirar hacia esa provincia y recordar que, a un mes del sismo, hay familias que todavía enfrentan sus consecuencias.

Que vivamos lejos de las comunidades afectadas o que no hayamos sufrido daños no significa que debamos permanecer indiferentes. La solidaridad no depende de qué tan cerca estamos de una emergencia. Siempre hay formas de colaborar, compartir iniciativas y apoyar a quienes todavía necesitan recuperar sus hogares.

Las redes sociales pueden servir para mucho más que compartir las celebraciones. También permiten visibilizar necesidades, difundir campañas y conectar a quienes pueden ayudar con quienes necesitan apoyo. Que Dios dé fortaleza a las comunidades santeñas que todavía luchan por recuperarse y que, como panameños, no perdamos la sensibilidad ante las dificultades de nuestros hermanos. Recordar nuestra historia también es mantener vivo ese espíritu de unión y solidaridad.