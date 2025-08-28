El manga entre lo analógico y lo digital

En sus inicios, los mangaka creadores de manga dependían exclusivamente de técnicas manuales, utilizando lápices, tinta y papel como herramientas fundamentales para dar vida a sus historias. Sin embargo, con el avance de la tecnología, la forma de leer y experimentar el manga cambió: aplicaciones como Manga Plus, Webtoon o Tapas ofrecen acceso inmediato, estrenos simultáneos y conexión global. Incluso la realidad aumentada y virtual, con proyectos como Manga XR, amplían la experiencia, mientras el lápiz y papel siguen preservando la esencia artística original.