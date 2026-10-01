El lenguaje detrás de la tecnología

La tecnología no empieza con los números, sino con la capacidad de pensar y comunicar una idea. Programar consiste en darle instrucciones a una computadora y, con la inteligencia artificial, esa comunicación cobra todavía más importancia.

Un estudio citado de la Universidad de Washington señala una mayor relación entre el lenguaje, la capacidad cognitiva y el aprendizaje, frente a la relación entre programación y matemáticas. Al final, saber explicar qué queremos puede ser tan importante como saber cómo hacerlo.