El tercer día del año 2026, durante la operación que capturó a Nicolás Maduro en Caracas, un RQ‑170 Sentinel surcaba silencioso los cielos, invisible y preciso. No es solo un dron, sino una máquina de observación que combina ingeniería avanzada y sigilo, capaz de conocer movimientos y patrones con exactitud sin ser visto. Su presencia demuestra que la tecnología puede cambiar el curso de los acontecimientos y equilibrar fuerzas de manera silenciosa, mostrando el poder de la innovación aplicada con precisión.