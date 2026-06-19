El ajuste de seguridad que pocos activan en su celular

Aunque usamos el celular todos los días, muchos desconocen de las funciones de seguridad ocultas en la aplicación de “Configuración”. Una de ellas es “Bloquear red y seguridad”, ubicada en los ajustes de bloqueo seguro, que puede ser clave en caso de pérdida o hurto del dispositivo, ya que evita desactivar el Wi-Fi, activar el modo avión o apagar desde la pantalla bloqueada sin ingresar una contraseña. Para activarla, abra Configuración, vaya a Pantalla de bloqueo, entre en Ajustes de bloqueo seguro, introduzca su PIN, busque la opción “Bloquear red y seguridad” y actívela.