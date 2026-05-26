El acceso ilegal a la TV pagada

El uso de dispositivos IPTV para acceder a canales y contenidos sin autorización sigue siendo una práctica común entre muchos usuarios que desconocen sus implicaciones legales. La normativa vigente no prohíbe la venta de TV Box o Android TV Box, pero sí limita su modificación para instalar aplicaciones como MagisTV, ahora Xuper TV.

También recuerda que el servicio de televisión pagada solo puede ser ofrecido por concesionarios autorizados. Plataformas legales como Netflix, YouTube, Disney+ y Prime Video no estarán afectadas por esta regulación