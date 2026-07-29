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¿Dueños de dispositivos o usuarios permanentes?

¿Dueños de dispositivos o usuarios permanentes?
29 de julio de 2026

Comprar un dispositivo tecnológico siempre ha significado hacer una inversión para tenerlo como propio. Sin embargo, el surgimiento de nuevos modelos de pago está cambiando esa relación: ahora la tecnología podría convertirse en un servicio que se paga mes a mes. Aunque esta opción facilita el acceso a equipos de alto costo, también plantea una pregunta clave: ¿estamos comprando tecnología o simplemente pagando para seguir usándola? Una transformación que podría redefinir la manera en que los consumidores se relacionan con sus dispositivos.

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