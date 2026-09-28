Del bachillerato al aprendizaje digital

Convertir el tiempo de espera en una oportunidad puede ser el primer paso para avanzar. Para quienes terminan el bachillerato y no logran matricularse de inmediato en la universidad, la tecnología ofrece alternativas para continuar aprendiendo.

Plataformas como edX reúnen cursos de instituciones como Harvard y MIT, mientras otras herramientas permiten aprender programación, idiomas, diseño o música. No ingresar a la universidad en 2027 significa quedarse atrás; puede ser una oportunidad para adquirir conocimientos, fortalecer habilidades y llegar mejor preparado a la siguiente etapa.