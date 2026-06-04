Cucarachas al servicio del rescate

La incorporación de tecnología en cucarachas vivas para convertirlas en biobots busca mejorar las labores de búsqueda y rescate. Equipadas con cámaras, sensores y sistemas de comunicación, estas cucarachas pueden ingresar a espacios reducidos donde las personas o robots convencionales no logran acceder. Su capacidad para desplazarse entre escombros las convierte en una herramienta eficiente y de gran utilidad para localizar sobrevivientes, detectar peligros y recopilar información en zonas afectadas por desastres.