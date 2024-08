¿Crueldad o falta de empatía?

El fin de semana se dio el caso de una panameña que falleció mientras subía una atracción turística en Medellín, una situación dolorosa para todos los familiares y amigos.

Sin embargo, llamó la atención la cantidad de gente insensible que comentaba las publicaciones, opiniones que no venían al caso y que eran innecesarias.

Hay quienes no saben qué es la empatía. No conocen de quién hablan y por el solo hecho de ver una información en redes sociales se sienten con el derecho de expresar algo que no les consta, que al final es cruel para los que sí los conocen. Esto lo hacen siempre y está mal.