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Comprar en línea con precaución

Comprar en línea con precaución
Evelyn González
09 de noviembre de 2026

En temporada alta, la búsqueda de una escapada familiar, ropa para las fiestas o juguetes para regalar comienza cada vez más frente a una pantalla. El celular permite comparar precios, revisar reseñas, ubicar cabañas y concretar compras sin recorrer comercios. Las redes sociales también funcionan como vitrinas y espacios de descubrimiento. Sin embargo, la rapidez exige cautela: la Policía Nacional recomienda verificar al vendedor, desconfiar de ofertas demasiado bajas y evitar pagos anticipados. La comodidad digital también necesita decisiones informadas.

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