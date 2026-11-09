Comprar en línea con precaución

En temporada alta, la búsqueda de una escapada familiar, ropa para las fiestas o juguetes para regalar comienza cada vez más frente a una pantalla. El celular permite comparar precios, revisar reseñas, ubicar cabañas y concretar compras sin recorrer comercios. Las redes sociales también funcionan como vitrinas y espacios de descubrimiento. Sin embargo, la rapidez exige cautela: la Policía Nacional recomienda verificar al vendedor, desconfiar de ofertas demasiado bajas y evitar pagos anticipados. La comodidad digital también necesita decisiones informadas.