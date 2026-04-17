Ciberataques: más sofisticados, más peligrosos

Un ciberataque no es algo nuevo, pero con los años se ha vuelto mucho más peligroso y sofisticado. Lo que antes parecía lejano, hoy puede afectar directamente la vida de cualquier persona sin previo aviso.

No se trata solo de sistemas vulnerados, sino de datos expuestos, pérdidas económicas y servicios que pueden verse interrumpidos. Detrás de estos ataques hay métodos cada vez más complejos.

Por eso, entender cómo han evolucionado y por qué representan un riesgo real es clave para tomar conciencia y exigir mayor seguridad digital.