Cámaras inteligentes para autos

Estos dispositivos combinan grabación de vídeo con funciones avanzadas como alertas de colisión, detección de cambio de carril, vista de 360° o doble lente, GPS integrado, y conectividad WiFi o nube para monitoreo remoto.

Estas características las convierten en herramientas de seguridad esenciales para registrar el trayecto y para analizar el entorno del vehículo, protegerlo mientras está estacionado, y ofrecer evidencia confiable en caso de accidentes o reclamaciones. Entre las marcas más populares están Nextbase, 70mai y Viofo.