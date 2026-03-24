Bombardeos aéreos deberían prohibirse

El Papa León XIV hizo un llamado sobre el uso de la tecnología en la guerra, recordando que “los bombardeos aéreos deberían haberse prohibido para siempre” y que “esto no es progreso, es retroceso”.

Hoy, avances como la IA, los drones y otros sistemas transforman los conflictos, volviéndolos más fríos y peligrosos.

Resulta alarmante que la innovación técnica avance más rápido que la ética, por lo que es indispensable un mayor control, conciencia global y responsabilidad para que la tecnología sirva a la paz y no a la destrucción.