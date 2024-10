¿Cuántos mensajes tienes en tu bandeja de entrada, en correos no deseados y cuántas fotos en la papelera? El concepto basura digital hace referencia a todos los datos que se almacenan online de manera innecesaria, según expertos toda esta actividad emite toneladas de CO2 que contaminan el planeta. Para no contribuir a esto se recomienda no guardar material innecesario e incluso desactivar el wifi y el bluetooth cuando no esté en uso. Para limpiar el teléfono ahora existen aplicaciones, pero recuerde utilizar una que sea segura.