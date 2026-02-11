Apps nutricionales para todos los perfiles

Las aplicaciones de alimentación también se adaptan a las necesidades de madres con bebés, personas que trabajan en oficina, adultos mayores y quienes buscan retomar hábitos saludables.

Herramientas como El CoCo facilitan elecciones más sanas al comprar alimentos; Lifesum y MyFitnessPal ayudan a organizar comidas y horarios; Noom trabaja el cambio de conducta alimentaria, mientras que Yazio permite llevar un registro diario. Bien empleadas, pueden convertirse en aliadas para mejorar la alimentación y el bienestar.