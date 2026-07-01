App que incumple sus propias reglas

X, Meta (Facebook e Instagram) y Telegram evidencian la brecha entre políticas de moderación y su aplicación real. X ha sido cuestionada por la permanencia de contenido ilegal, incluso material de explotación infantil, pese a sus normas. Meta reconoce errores al eliminar contenido legítimo mientras deja publicaciones violatorias. Telegram, con menor control histórico, ha facilitado la circulación de canales ilícitos. En conjunto, estas plataformas muestran que la autorregulación digital sigue siendo insuficiente para proteger a los usuarios en entornos masivos.