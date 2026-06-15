Aplicaciones para evitar gastos extras

Evitar gastos duplicados al hacer el supermercado del mes o la quincena es el mejor provecho que podemos darle a la tecnología hoy en día. Al usar aplicaciones móviles, toda la familia colabora en tiempo real desde sus celulares.

Una app que puede ser útil es Bring!, una pantalla divertida donde hasta los niños meten cosas a la lista usando íconos. Otra opción es Google Keep, que es tan rápida que te avisa con el GPS apenas entras al súper para que no olvides nada y ahorres dinero en caja de inmediato controlando tu presupuesto al instante.