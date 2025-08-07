Amazon vuela hacia entregas aéreas

El reparto aéreo automatizado está más cerca de hacerse realidad, luego de un cambio que permite a los drones ir más allá del campo visual del operador. Esta medida impulsa el avance de proyectos como el de Amazon, que busca realizar entregas rápidas, seguras y sostenibles. Al eliminar la necesidad de permisos individuales para cada vuelo, se facilita la expansión de esta tecnología. Sin embargo, este tipo de innovación aún luce distante para Panamá, donde la regulación y la infraestructura tecnológica van a un ritmo más lento.