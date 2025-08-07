Desde la web

Amazon vuela hacia entregas aéreas

Evelyn González
07 de agosto de 2025

El reparto aéreo automatizado está más cerca de hacerse realidad, luego de un cambio que permite a los drones ir más allá del campo visual del operador. Esta medida impulsa el avance de proyectos como el de Amazon, que busca realizar entregas rápidas, seguras y sostenibles. Al eliminar la necesidad de permisos individuales para cada vuelo, se facilita la expansión de esta tecnología. Sin embargo, este tipo de innovación aún luce distante para Panamá, donde la regulación y la infraestructura tecnológica van a un ritmo más lento.

