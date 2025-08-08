Algoritmos viralizan tips de descanso

El sleepmaxxing, tendencia viral que promueve optimizar al máximo el sueño, ha captado la atención de miles en redes sociales. Aunque muchas de sus prácticas tienen respaldo científico, como dormir en una habitación fresca u evitar cafeína, otras como sellarse la boca con cinta son cuestionables y hasta peligrosas. Expertos alertan que esta obsesión por dormir “perfecto” podría causar más ansiedad que descanso.En mi opinión, buscar un buen sueño es saludable, pero cuando se convierte en obsesión, deja de serlo.