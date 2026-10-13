Zverev se sobrepone a problemas físicos y alcanza los cuartos en Shanghái

Un día después de asegurarse acabar el año como N.1 de la ATP, el alemán Alexander Zverev sobrevivió a una batalla física ante el kazajo Alexander Bublik para clasificarse para los cuartos de final del Masters 1000 de Shanghái.

El tenista germano, de 29 años, se impuso por un ajustado 7-6 (8/6), 4-6 y 7-6 (7/1) a Bublik tras 2h41' de un partido en el que Zverev tuvo que sobreponerse a un dolor en el tobillo.

En cuartos de final, el todavía N.2 del ranking, se medirá al australiano Alex de Miñaur.

"Tuve algunos problemas físicos y quizás estuve más lento", admitió Zverev tras el encuentro.

"Por desgracia, mi tobillo volvió a darme problemas (...) pero contento de haber pasado", añadió en la entrevista a pie de pista, sin dar más explicaciones.

Zverev se aseguró acabar el año 2026 como N.1 del mundo, luego de la derrota el lunes del español Carlos Alcaraz (N.3) ante el belga Zizou Bergs en la tercera ronda de Shanghái.

El alemán superará en la clasificación al italiano Jannik Sinner, que perderá el N.1 tras su decisión de no volver a competir en 2026 para recuperarse bien de la lesión de rodilla que le impide jugar desde que ganó el título en Wimbledon, en julio pasado.

Este martes, Zverev admitió haber tenido "una sensación especial" en su primer partido con el N.1 asegurado, diferente a la de ganar un torneo, y añadió que está "con ganas" de asumir la responsabilidad que conlleva su nuevo estatus.

Consumados sacadores, Zverev y Bublik apenas tuvieron problemas para mantener cada uno su servicio en el primer set, que se resolvió a favor del alemán en el "tie break" después de que el kazajo desaprovechara tres bolas que podrían haberlo puesto en ventaja en el marcador.

Bublik igualó el partido gracias a un solo break, el primero del partido, en el quinto juego de la segunda manga, pero acabó cediendo tras perder claramente el "tie-break" del tercer set.

Antes, De Miñaur (N.9) eliminó al ruso Karen Kachanov (N.27) tras derrotarlo en dos sets, por 6-3 y 6-4, el francés Arthur Gea (N.56) también se clasificó a cuartos al superar al checo Jakub Mensík (N.15) por 7-6 (7/4) y 6-4.