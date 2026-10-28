Zverev libra por los pelos la trampa de Landaluce y avanza en el ATP de Viena

El tenista alemán Alexander Zverev quedó a solo un triunfo de subirse al puesto de número uno del mundo, después de su laboriosa victoria ante el español Martín Landaluce este martes en la primera ronda del ATP 500 de Viena.

El raquetista de Hamburgo, de 29 años, se sentará en el trono mundial por primera vez en su carrera desde el lunes, si alcanza los cuartos de final en la capital austríaca.

Su primer rival en Viena fue Landaluce (67º), de 20 años, al que terminó imponiéndose por 7-5, 3-6 y 7-6 (13/11) tras más de tres horas de una dura batalla en pista dura.

En el tie-break, el juvenil español llegó a dominar por 5-2 y malogró cuatro bolas de partido antes de acabar cediendo en la quinta bola de partido de Zverev.

El número dos del mundo se enfrentará en la próxima ronda al neerlandés Tallon Griekspoor (50º) o al estadounidense Brandon Nakashima (17º).

Campeón de Roland Garros y del US Open, Zverev tiene la certeza desde principios de octubre de que se convertirá, de aquí a finales de año, en el trigésimo número uno del mundo desde la creación del ranking ATP en 1973.

El actual patrón del circuito, el italiano Jannik Sinner, vigente campeón en Viena, causará baja para lo que resta de la temporada debido a una lesión en la rodilla derecha.

Horas antes, el número tres del mundo, Carlos Alcaraz, eliminó al ruso Karen Khachanov (24º) por 6-4, 7-6 (7/5) tras dos horas y cuatro minutos de partido.

El próximo rival de la estrella española será el austríaco Jurij Rodionov, 137º del ranking mundial e invitado por los organizadores, o el georgiano Nikoloz Basilashvili (95º), derrotado el domingo en la final del ATP 250 de Almaty, en Kazajistán.

El último partido programado el martes en la pista central de Viena enfrenta al finalista de Roland Garros Flavio Cobolli (6º) con el veterano búlgaro Grigor Dimitrov (ex número tres mundial, actualmente 124º).

El italiano busca su primera clasificación para el Masters de final de temporada en Turín (15-22 de noviembre).

Cinco de los ocho billetes para ese torneo siguen en juego. Solo Zverev, Alcaraz y el estadounidense Ben Shelton tienen por ahora asegurada su participación.