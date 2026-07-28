Zinédine Zidane, una leyenda del fútbol que sabe dirigir a las estrellas

Zinédine Zidane quedó para siempre en la historia del fútbol francés como la figura del equipo que ganó el primer Mundial del país en 1998. Veinte años después de su retirada como jugador, tomará ahora las riendas de su selección como entrenador.

El 9 de julio de 2006, "Zizou" se despidió como futbolista de la manera más extraña, con una expulsión por un cabezazo a Marco Materazzi durante la final mundialista ganada por penales por Italia ante Francia en Berlín.

Fue un triste epílogo para una carrera inolvidable, que como jugador le llevó no solo a ganar el Mundial de 1998, sino también una Eurocopa (2000) con Francia o una Liga de Campeones con el Real Madrid (2002), que consiguió con una volea memorable en la final ante el Bayer Leverkusen.

Después de 14 años de Didier Deschamps como seleccionador francés, adornados por el título mundial de 2018, la elección de Zidane parece lógica e incluso un secreto a voces.

En su carrera no ha sido solo legendario en el campo, también en el banquillo, donde logró el hito histórico de encadenar tres Champions con el Real Madrid, las de 2016, 2017 y 2018.

- Gestor de egos -

En el equipo blanco no solo acumuló gloria y trofeos, sino que se doctoró como gestor de vestuarios complicados y llenos de estrellas: Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Toni Kroos, Sergio Ramos y otros nombres de fuerte personalidad.

"Comprende a los jugadores perfectamente. Es uno de los mejores entrenadores, eso seguro. Lo que ha hecho es inimaginable", dijo el croata Luka Modric a la AFP en 2020, recordando la primera vez que se encontraron en 2016.

"Me dijo: 'Te veo como un jugador capaz de ganar el Balón de Oro'. Yo nunca había pensando poder llevarme algún día el Balón de Oro, pero si alguien como Zizou te lo dice, te sientes como si tuvieras alas", contó Modric, que se llevó ese galardón individual en 2018, dos décadas después de que lo ganara el propio Zidane, que tiene ahora 54 años.

En la selección de Francia, Zidane también deberá demostrar una mano maestra para gestionar una auténtica constelación de estrellas: Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désire Doué...

- De un barrio popular a la gloria -

Nada predestinaba al joven "Yazid", como le llamaban sus parientes, a una carrera tan espectacular en el fútbol.

Sus primeras patadas al balón fueron a los pies de los edificios de la Castellane, un barrio popular de Marsella ocupado inicialmente por empleados del puerto y por personas procedentes de Argelia.

La vida de este muchacho tímido, de una familia de cinco hijos originarios de Cabilia (región histórica del norte de Argelia), entró en otra dimensión cuando anotó dos tantos de cabeza en la final del Mundial que Francia ganó por 3-0 ante Brasil cerca de París.

Con 26 años, Zidane se convertía en el ídolo de todo un país, en el jugador más aclamado en los festejos en los Campos Elíseos y en el emblema de la triunfante generación de orígenes diversos ("black-blanc-beur") de aquel 1998, cuya inercia llegó también hasta el título europeo de 2000.

Una vez retirado, Zidane podía haberse dedicado a descansar junto a su esposa Véronique, pero se formó y obtuvo el diploma de manager deportivo y también el de entrenador.

Tras su retirada como jugador, se quedó a vivir en Madrid con sus cuatro hijos, que fueron probando suerte como futbolistas.

En el Real Madrid fue ocupando distintos cargos: asesor del presidente, director deportivo, entrenador adjunto de Carlo Ancelotti, entrenador del equipo B... hasta que en enero de 2016 fue nombrado de urgencia como entrenador principal del primer equipo.

Empezó ahí una era de gloria, que menos de medio año después le llevó a ganar la Liga de Campeones, reeditando el logro dos temporadas más.

Dejó el Real Madrid en plena gloria, en 2018, apenas unos días después de la tercera Champions seguida.

Volvió luego al equipo para una segunda etapa en 2019 y estuvo dos años en el puesto, con un balance menos positivo.

"En lo que soy atípico es en que no tengo un plan de carrera", confiaba Zidane a la AFP en 2020.

Ahora esa carrera le lleva a uno de los puestos con los que siempre soñó, consciente de que el desafío es todo menos sencillo.