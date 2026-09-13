Yuliett Hinestroza asegura la primera medalla para Panamá en los Suramericanos Santa Fe 2026

La delegación nacional debutó con ímpetu en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y ya cuenta con su primera presea asegurada gracias a la boxeadora Yuliett Hinestroza. En un ajustado combate de cuartos de final en la categoría de -51 kg, Hinestroza se impuso por decisión dividida (3-2) a la boliviana Patricia Rojas.

Con este triunfo obtenido este domingo, la pugilista panameña garantizó su lugar en el podio de la cita continental y volverá al tinglado el miércoles 16 a la 1:00 p.m. para disputar las semifinales.

Por su parte, la natación también inició su participación en la justa deportiva con la representación del Team Panamá.

Los nadadores Raúl Antadillas y Tyler Christianson vieron acción en la prueba de los 100 metros pecho. Antadillas ocupó la cuarta posición en su serie eliminatoria con un registro de 1:05.09 minutos, lo que le valió el séptimo lugar de la clasificación general y el pase a la gran final.

En tanto, Christianson finalizó quinto en su serie con una marca de 1:05.91 minutos, situándose noveno en el sumario general y quedando como primera reserva para la disputa de medallas.