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Yuliett Hinestroza asegura la primera medalla para Panamá en los Suramericanos Santa Fe 2026

Yuliett Hinestroza asegura la primera medalla para Panamá en los Suramericanos Santa Fe 2026
Cortesía Comité Olímpico
Yuliett Hinestroza asegura la primera medalla para Panamá en los Suramericanos Santa Fe 2026
Yuliett Hinestroza asegura la primera medalla para Panamá en los Suramericanos Santa Fe 2026
Yuliett Hinestroza asegura la primera medalla para Panamá en los Suramericanos Santa Fe 2026
Yuliett Hinestroza asegura la primera medalla para Panamá en los Suramericanos Santa Fe 2026
Redacción Web
13 de septiembre de 2026

La delegación nacional debutó con ímpetu en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y ya cuenta con su primera presea asegurada gracias a la boxeadora Yuliett Hinestroza. En un ajustado combate de cuartos de final en la categoría de -51 kg, Hinestroza se impuso por decisión dividida (3-2) a la boliviana Patricia Rojas.

Con este triunfo obtenido este domingo, la pugilista panameña garantizó su lugar en el podio de la cita continental y volverá al tinglado el miércoles 16 a la 1:00 p.m. para disputar las semifinales.

Por su parte, la natación también inició su participación en la justa deportiva con la representación del Team Panamá.

Los nadadores Raúl Antadillas y Tyler Christianson vieron acción en la prueba de los 100 metros pecho. Antadillas ocupó la cuarta posición en su serie eliminatoria con un registro de 1:05.09 minutos, lo que le valió el séptimo lugar de la clasificación general y el pase a la gran final.

En tanto, Christianson finalizó quinto en su serie con una marca de 1:05.91 minutos, situándose noveno en el sumario general y quedando como primera reserva para la disputa de medallas.

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