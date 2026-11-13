Yomif Kejelcha se pierde el maratón de Valencia por lesión

El etíope Yomif Kejelcha, el segundo hombre en romper la barrera de las dos horas en un maratón, será baja por lesión en el de Valencia a principios de diciembre, donde aspiraba a un posible récord del mundo.

"Lamentablemente debemos anunciar que Yomif Kejelcha (...) no podrá estar en la salida del maratón de Valencia el 6 de diciembre debido a una lesión", informó este viernes la organización en sus redes sociales.

El etíope, de 29 años, doble subcampeón del mundo de los 10.000 m, sorprendió en abril en su estreno en un maratón al convertirse en el segundo hombre en romper la mítica barrera de las dos horas.

Kejelcha terminó segundo en el maratón de Londres con un tiempo de 1 hora 59 min 41 segundos, por detrás del keniano Sabastian Sawe (1h59:30).

Su regreso al maratón era muy esperado, tanto por encontrarse en gran forma —a finales de agosto batió el récord del mundo de media maratón con 56 min 51 segundos— como porque el maratón de Valencia, conocido por ser rápido y disputarse a menudo en condiciones meteorológicas ideales, es especialmente propicio para hacer grandes cronos.

En ausencia de Kejelcha, el keniano John Korir, ganador del maratón de Boston en abril, se perfila como favorito entre los hombres.

El plantel es igualmente excepcional entre las mujeres, con un duelo muy esperado entre la etíope Fotyen Tesfay, segunda mujer más rápida de la historia de la disciplina (2h10:52), y la keniana Agnes Jebet Ngetich, poseedora del récord del mundo de 10 km (28:46), que hará en Valencia su gran debut en maratón.