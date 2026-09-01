Ya están a la venta los boletos para el partido Panamá vs. Nueva Zelanda Femenino en el Rommel Fernández

La Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) informó que desde hoy martes 1 de septiembre salieron a la venta los boletos para los partidos de preparación de la Selección Mayor Femenina ante su similar de Nueva Zelanda. Los encuentros se disputarán el 10 y 13 de octubre en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez. Ambos amistosos servirán a la directora técnica Toña Is para afinar la alineación de cara al crucial duelo eliminatorio de noviembre ante Canadá, correspondiente a la clasificación para la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027 y los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

Los fanáticos podrán aprovechar una promoción especial para asistir a ambos compromisos. Al adquirir el paquete promocional (combo), el costo total es de B/. 10.00, mientras que la entrada individual para la gradería Este tiene un valor de B/. 6.00. Los horarios quedaron definidos de la siguiente manera: sábado 10 de octubre a las 4:00 p.m. y martes 13 de octubre a las 7:30 p.m., ambos en el coloso de Juan Díaz. El estacionamiento será gratuito por orden de llegada hasta completar el aforo disponible, , informó la entidad.

La comercialización se realizará exclusivamente a través del portal web (https://www.fepafut.com), con un límite de 10 boletos por transacción digital y pagos mediante tarjetas de crédito Visa, Mastercard y Amex. Para ingresar al coliseo será indispensable presentar la entrada digital, ya sea impresa o en el dispositivo móvil, con su correspondiente código QR. Cada código quedará inhabilitado tras el primer escaneo: no se permitirá salir y reingresar con la misma entrada, ni el acceso de dos personas con un solo boleto. Por motivos de capacidad y seguridad, todo menor de edad que ocupe un asiento deberá contar con su respectivo boleto.

Los jubilados dispondrán de una vía exclusiva para adquirir sus boletos con el descuento estipulado por ley. Deberán llamar o escribir vía WhatsApp al número 6044-9394 para cancelar mediante Visa, Mastercard o Yappy, o acudir a las oficinas de Ticketplus en Obarrio (Calle 54, Torre Twist, piso 34, oficina 34-I) de lunes a viernes, en horario de 9:00 a.m. a 4:30 p.m., con opción de pago en tarjeta o efectivo. Al efectuar la compra recibirán un comprobante que deberán canjear el día del partido en la taquilla del Estadio Rommel Fernández.