¡Ya es oficial!: Cristian Martínez fue fichado por el ŠK Slovan Bratislava

Apodado “El Fulo”, el jugador tuvo una destacada participación con la Selección Nacional durante el Mundial 2026, en Norteamérica. Incluso ganó el premio al mejor jugador (MVP) en duelo de la fase de grupos ante Croacia (derrota de Panamá 1-o).

En el club campeón de la liga eslovaca, Martínez se reencontrará con su compatriota César Blackman, quien milita allí desde 2023. Ambos fueron seleccionados de Panamá en el Mundial de 2026.

“Estoy muy feliz de venir al Slovan Bratislava, un gran club con una rica historia y grandes ambiciones. Después del Mundial, tuve varias ofertas y oportunidades, y estoy muy contento de vestir la camiseta del Slovan. Mi compañero y amigo César Blackman también influyó mucho en mi decisión; hablamos varias veces y por teléfono me contó cosas muy positivas sobre el Slovan. Estoy muy emocionado con el estadio de Tehelné Pol, es realmente hermoso y tengo muchas ganas de jugar allí por primera vez con el Slovan. Quiero mostrarle a la afición lo mejor de mí, porque me entrego por completo en todo lo que hago en el fútbol y quiero luchar por el éxito de mi equipo, por el éxito del Slovan Bratislava”, expresó Martínez al club durante la firma de su contrato.

Por su parte, el CEO del equipo, Ivan Kmotrik Jr., afirmó que: “Estoy muy contento de que Martínez sea un nuevo refuerzo de los eslavos. Como mencioné en la conferencia de prensa de pretemporada, lo hemos estado siguiendo durante mucho tiempo. Ya estaba en nuestra lista de transferencias en ventanas anteriores”.

Martínez tendrá como director técnico al exfutbolista marfileño Yaya Touré, quien se sumó la semana pasada al club al firmar un contrato de tres años.