El Chelsea sufrió este viernes su sexta derrota en doce jornadas de la Premier League, esta vez ante el Nottingham Forest (3-2), lo que deja al entrenador Xabi Alonso caminando sobre el alambre.

El balance del técnico español desde que tomó las riendas de los Blues al principio del curso es muy decepcionante, todavía más teniendo en cuenta que su club tiene un programa más relajado al no disputar este año las competiciones continentales de clubes.

Por ahora parece incapaz de corregir la vulnerabilidad crónica de la defensa del equipo, ni tampoco de reanimar el ataque, que echa mucho de menos al brasileño João Pedro, baja desde hace un mes.

Sin ese delantero, el Chelsea (8º, 16 puntos) ha sufrido cuatro derrotas en cinco jornadas.

El Nottingham había empezado el día solo un puesto sobre la zona de descenso y escala ahora al decimocuarto lugar, con 12 puntos.

Se toma así un respiro tras registrar su segundo triunfo en los tres últimos partidos.

Los cinco primeros minutos de cada parte fueron letales para el Chelsea.

El brasileño Igor Jesus abrió el marcador en el minuto 5' con una volea con la que batió al arquero argentino Emiliano "Dibu" Martínez.

El segundo tanto del Forest llegó por un doble error del defensa francés Wesley Fofana, que falló primero en la recepción de un balón y luego cometió un penal, que transformó Morgan Gibbs-White (51').

El neerlandés Emmanuel Emegha acortó para el Chelsea en el 54', pero Morgan Gibbs-White volvió a distanciar al Nottingham en el 72'.

Emegha, de cabeza tras centro de Pedro Neto en el 89', acercó de nuevo al Chelsea, que no pudo evitar la derrota en esos minutos finales.

El sábado, el Manchester United del entrenador argentino Mauricio Pochettino, en zona de descenso y sumido en una grave crisis, intentará reaccionar en Old Trafford contra el Brentford.

El líder destacado de la Premier League, el Arsenal, protagonizará el domingo el choque estelar del fin de semana, en su Emirates Stadium contra el Manchester City, tercer clasificado.