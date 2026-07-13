Xabi Alonso pide "hambre" al Chelsea y espera que Enzo Fernández se quede

El nuevo entrenador del Chelsea, el español Xabi Alonso, pidió al club londinense que desarrolle "hambre" de victoria, este lunes en su primera rueda de prensa como técnico Blue.

Alonso, de 44 años, también expresó su deseo de que el centrocampista argentino Enzo Fernandez permanezca en el club.

Al ser preguntado sobre sus objetivos, aseguró que uno de ellos es devolver al Chelsea a competiciones europeas.

"Por supuesto que es un objetivo. Pero para alcanzarlo necesitas hacer muchas cosas bien y parte de ese proceso depende de cómo queremos jugar, cómo queremos vernos a nosotros mismos y cómo queremos afrontar un partido vayamos donde vayamos", declaró el antiguo entrenador del Real Madrid y el Bayer Leverkusen.

"Ese es mi trabajo. Es por lo que estoy deseando tener a toda la plantilla", añadió Alonso.

"Pero por supuesto queremos estar ahí y el tiempo dirá. Somos ambiciosos y en el Chelsea necesitamos compartir esa energía, esa ambición y también ese hambre por querer tener éxito".

Alonso también insistió en el interés del Chelsea en retener a Enzo Fernández.

A principios de este mes, el Real Madrid negó estar interesado en fichar al volante, que se enfrentará con Argentina a Inglaterra el miércoles en semifinales del Mundial 2026.

"Sí, hemos hablado", dijo Alonso. "Pero, como puedes entender, lo que hemos hablado permanece en privado. Pero sí, hemos hablado".

Cuando le preguntaron si le gustaría que el argentino siguiera en Stamford Bridge, Alonso respondió lacónicamente: "Sí".

Enzo Fernández es uno de los cuatro jugadores del Chelsea que siguen en el Mundial 2026, junto con los ingleses Reece James y Trevoh Chalobah y el francés Malo Gusto.