Xabi Alonso contra las cuerdas ante el City del "maestro" Guardiola

La suerte parece echada en la Casa Blanca: sin los resultados esperados, Xabi Alonso se juega buena parte de su futuro en el Real Madrid el miércoles contra el Manchester City de su "maestro" Pep Guardiola.

A pesar de una buena trayectoria en la competición continental, quinto con 14 puntos -cuatro triunfos y una derrota-, el preparador vasco se encuentra en el alambre tras cosechar sólo un triunfo en los últimos cinco encuentros en LaLiga.

En el último, el cuadro madridista cayó el domingo ante el Celta de Vigo (2-0) en el Bernabéu, tras una victoria y tres empates seguidos como visitante, lo que provocó que perdiera el liderato en favor del Barça.

Pero, no sólo los resultados no acompañan, tampoco el juego, que se sustenta gracias a la temporada de Kylian Mbappé.

- Mbappé, con un dedo roto -

El atacante francés, que no se entrenó este martes por una fractura en el dedo anular de su mano izquierda y molestias en una pierna, ha marcado 25 goles en 21 partidos.

El domingo, la tensión se palpó tanto en la grada, con una hinchada visiblemente molesta, como en el palco, donde se sientan el presidente Florentino Pérez y el resto de dirigentes.

Según publican algunos medios, Florentino Pérez se marchó el último del estadio, después de que se reuniera con la cúpula directiva para analizar la situación.

Alonso quedaría en una posición aún más débil si pierde contra el City de Guardiola, al que tuvo de entrenador en el Bayern.

"La posibilidad de trabajar con él fue uno de los factores que me movió a venir" al Bayern, explicó en el pasado Alonso, quien también tiene defensores como el exjugador y exentrenador Jorge Valdano.

"Hay algunos problemas en el Real Madrid que son crónicos, como por ejemplo la dificultad que tiene el equipo para presionar y que están directamente relacionados al estado de ánimo, a los estímulos", explicó el argentino, ahora comentarista en Movistar+.

Valdano apuntó directamente a los futbolistas: "Los que no corren son los jugadores, no es el entrenador. Hay que activar la agresividad del equipo y eso incumbe a los jugadores".

Y enumeró varios "defectos", como "la falta de agresividad en la presión" y que es "un equipo que en el dominio no mueve la pelota con la intensidad suficiente como para habilitar a los delanteros con una cierta facilidad".

- Sin defensas ante Haaland -

Además del fútbol, otro de los motivos que acusa Alonso se encuentra en la relación con algunos de sus jugadores, como Vinicius, que protagonizó un enfado monumental tras ser cambiado en la victoria en el Clásico, y Fede Valverde, quien ha mostrado su malestar por jugar de lateral derecho.

A la falta de química entre el vestuario y el entrenador se ha unido una plaga de lesiones, sobre todo en defensa.

La última fue la de Éder Militao, el domingo. El brasileño sufre una rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda con afectación del tendón proximal, que lo dejará cuatro meses fuera.

Su baja ante el City se une a la de Dean Huijsen, Dani Carvajal, Ferland Mendy y Trent Alexander-Arnold en defensa, con lo que el Real Madrid apenas cuenta con defensas para tratar de frenar a Erling Haaland, autor esta temporada de 20 tantos en 20 partidos.

El noruego estará rodeado de Phil Foden, Rayan Cherki o Jérémy Doku, tres jugadores en excelente estado de forma, en quienes el City basa sus deseos de revancha tras parder el año pasado en el Bernabéu por 3-0 con triplete de Mbappé.

"Es un partido grande. Es una buena oportunidad para nosotros para seguir progresando con más puntos en la Champions. El ambiente en el Bernabéu será de noche de Champions. Los jugadores ya saben qué tipo de partido vamos a tener y esperamos hacer un buen encuentro", afirmó este martes Alonso en rueda de prensa.