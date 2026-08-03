Wout Van Aert gana la Vuelta a Dinamarca

El belga Wout Van Aert, ausente en el Tour de Francia por una lesión en el codo derecho, conquistó la Vuelta a Dinamarca tras el final este domingo en Rodovre, donde el danés Rasmus Pedersen se adjudicó la quinta y última etapa.El corredor del Decathlon CMA CGM, que disputó la prueba esta semana con los colores de la selección danesa, se impuso al esprint en Rodovre por delante del alemán Maximilian Walscheid y del belga Tom Crabbe.Wout Van Aert, ganador de las tres primeras etapas, terminó fuera del top-10 en esta última etapa.El corredor del Visma-Lease a bike participará en la Vuelta a España a partir del 22 de agosto y en los Mundiales en Montreal a finales de septiembre.- Clasificación de la 5ª etapa:1. Rasmus Pedersen (DEN/DEN)2. Maximilian Walscheid (GER/LTK)3. Tom Crabbe (BEL/TFB)4. Giovanni Lonardi (ITA/PTV)5. Riley Sheehan (USA/NSN)...- General final:1. Wout Van Aert (BEL/TVL), 16 h 52:222. Lukas Kubis (SVK/URR) a 213. Henrik Pedersen (DEN/UXM) a 284. Christophe Laporte (FRA/TVL) a 295. Pier-André Côté (CAN/NSN) a 45...