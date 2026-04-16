World Athletics da un golpe al atletismo turco al vetar cambios de nacionalidad

La federación internacional de atletismo World Athletics rechazó este jueves las solicitudes de once atletas de élite que habían solicitado competir por Turquía, lo que supone un duro golpe para las aspiraciones de este país de ganar medallas en Los Ángeles 2028.

Entre los solicitantes estaban cuatro jamaicanos, incluyendo el campeón olímpico de disco masculino en 2024 Roje Stona, y cinco kenianos, con la explusmarquista mundial de maratón Brigid Kosgei.

En los últimos años, Turquía ha estado ofreciendo apoyo financiero a largo plazo a atletas extranjeros para reclutarlos con el objetivo de conquistar un buen número de medallas de oro en los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles.

Esta política ya se pudo en marcha con pésimo resultado en los Juegos de París 2024, donde Turquía no logró ganar ni un solo oro entre sus ocho medallas en todos los deportes.

Pero World Athletics consideró que aprobar las solicitudes "afectaría y comprometería los imperativos" en los que se basan las normas de elegibilidad y los reglamentos sobre cambio de nacionalidad deportiva.

Un panel de la federación determinó que las solicitudes "formaban parte de una estrategia de contratación coordinada dirigida por el gobierno de Turquía a través de un club estatal de propiedad y financiación total", pero consideró que son incompatibles "con los principios fundamentales de la reglamentación" que deben "salvaguardar la credibilidad de la competición".

World Athletics alentó "a las federaciones miembro a invertir en el desarrollo del talento nacional y mantener la confianza de los atletas en que los equipos nacionales no se conforman principalmente mediante la contratación externa".