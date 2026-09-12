Woodruff a la final de los 400m vallas en el Ultimate Championship

La atleta panameña Gianna Woodruff avanzó a la final de los 400 metros con vallas en el Ultimate Championship 2026.

La representante panameña terminó segunda en su heat clasificatorio con tiempo de 53.73seg y avanzó a la final de mañana domingo (11:08 a.m.) en los 400m con vallas del World Athletics Ultimate Championship.

Gianna, además, consiguió el cuarto mejor registro del sumario de este evento celebrado en el Gyula Zsivotzky National Athletics Centre, de Budapest, Hungría.

El Ultimate Championship es una novedosa y exclusiva propuesta para la disciplina de atletismo, organizada por World Athletics, que reúne únicamente a ganadores de Juegos Olímpicos, Campeonatos Mundiales, Diamond League y a los mejores ubicados en el ranking mundial de cada prueba convocada.

* Con información del Comité Olímpico de Panamá.