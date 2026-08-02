Wiebes gana también la segunda etapa del Tour de Francia femenino

La ciclista neerlandesa Lorena Wiebes, ganadora de la primera etapa del Tour de Francia femenino, se impuso también el domingo en la segunda prueba en Ginebra, al superar en el esprint a la italiana Elisa Balsamo y a otra representante de Países Bajos, Marianne Vos.

Wiebes, del equipo SDS Worx, refuerza así su maillot amarillo de líder de la general, en una jornada en la que el resto de grandes favoritas para la lucha por la clasificación general acabaron en el pelotón, con el mismo tiempo que la ganadora del día.

La defensora del título del Tour, la francesa Pauline Ferrand-Prévot, terminó 38ª y su gran rival neerlandesa Demi Vollering fue 34ª, en una etapa relativamente tranquila y donde no tuvieron problemas.

Wiebes, considerada la mejor velocista del mundo, consigue un séptimo triunfo de etapa en la Grande Boucle, un récord que ostenta ampliamente delante de sus compatriotas Vos y Vollering, con tres etapas ganadas cada una.

El pelotón alcanzó a 400 metros de la meta a la también neerlandesa Riejanne Markus (Lidl-Trek), que se había escapado a 39 kilómetros de Ginebra y llegó a contar con hasta un minuto de ventaja.

"Mis compañeras de equipo, Lotte (Kopecky) sobre todo, han trabajado todo el día y en el final para alcanzar a Riejanne, que nos lo puso difícil. Pude responder bien en la última recta, pero tuve que esforzarme para ello", comentó Wiebes, de 27 años.

En la general, la mujer que viste el maillot amarillo tiene una ventaja de 14 segundos sobre la segunda, la mauriciana Kim Le Court.

La tercera etapa, el lunes, permitirá que el Tour abandone Suiza rumbo al Jura francés.

Incluye una primera gran dificultad en el trazado, con el puerto de primera categoría del Faucille (11,4 km al 6,3% de desnivel medio).

- Clasificación de la 2ª etapa:

1. Lorena Wiebes (NED/DLT) los 147,9 km en 3 h 42:08.

(media: 39,9 km/h)

2. Elisa Balsamo (ITA/TFS) a 0.

3. Marianne Vos (NED/TVL) 0.

4. Shari Bossuyt (BEL/AGS) 0.

5. Letizia Paternoster (ITA/MTS) 0.

6. Josie Nelson (GBR/SUN) 0.

7. Zoe Backstedt (GBR/CSR) 0.

8. Noemi Rüegg (SUI/EFC) 0.

9. Malwina Mul (POL/COF) 0.

10. Linda Riedmann (GER/LDL) 0.

11. Eline Jansen (NED/PHV) 0.

12. Lily Williams (USA/RLW) 0.

13. Dominika Wlodarczyk (POL/ALE) 0.

14. Célia Gery (FRA/FDJ - SUEZ) 0.

15. Millie Couzens (GBR/FED) 0.

16. Cédrine Kerbaol (FRA/EFC) 0.

17. Usoa Ostolaza (ESP/LKF) 0.

18. Elisa Longo Borghini (ITA/ALE) 0.

19. Paula Blasi (ESP/ALE) 0.

20. Letizia Borghesi (ITA/AGS) 0.

(...)

- Clasificación general tras la 2ª etapa:

1. Lorena Wiebes (NED/DLT) 7 h 10:59.

2. Kim Le Court (MRI/AGS) a 14.

3. Demi Vollering (NED/FDJ - SUEZ) 16.

4. Noemi Rüegg (SUI/EFC) 20.

5. Elisa Longo Borghini (ITA/ALE) 20.

6. Cédrine Kerbaol (FRA/EFC) 20.

7. Katarzyna Niewiadoma (POL/CSR) 20.

8. Puck Pieterse (NED/FED) 20.

9. Pauline Ferrand-Prévot (FRA/TVL) 20.

10. Marlen Reusser (SUI/MOV) 20.

11. Marianne Vos (NED/TVL) 24.

12. Niamh Fisher-Black (NZL/TFS) 25.

13. Paula Blasi (ESP/ALE) 28.

14. Mavi García (ESP/ALE) 28.

15. Isabella Holmgren (CAN/TFS) 28.

16. Juliette Labous (FRA/FDJ - SUEZ) 28.

17. Antonia Niedermaier (GER/CSR) 28.

18. Anna van der Breggen (NED/DLT) 28.

19. Thalita de Jong (NED/RLW) 36.

20. Emilie Morier (FRA/) 36.

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