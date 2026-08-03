Wembanyama renueva con Nike y tendrá zapatillas exclusivas, según medios

La superestrella francesa de la NBA, Victor Wembanyama, aceptó una renovación de su contrato con la marca deportiva Nike, que incluye el diseño de unas zapatillas exclusivas, según informaron el viernes varios medios.

El gigante de los San Antonio Spurs firmará un vínculo de "largo plazo", aseguró ESPN sin dar más detalles. El contrato actual vence en octubre.

La renovación del vínculo del jugador de 22 años y 2,24 metros de estatura fue informada por ESPN y The Athletic citando fuentes no identificadas.

Wemby y Nike publicaron un video en Instagram en el que se observa una explosión en el espacio que da lugar a un nuevo logotipo, "VW".

"Como uno de los deportistas más singulares e influyentes del mundo, Victor es un talento generacional que sigue inspirando a la próxima generación de este deporte", dijo Nike en un comunicado enviado a The Athletic.

"Estamos muy ilusionados con todo lo que hemos construido juntos y esperamos conseguir más victorias en el futuro", agregó el texto.

La renovación tiene lugar luego de que el astro, la primera elección del Draft de la NBA de 2023, firmara a principio de mes una prórroga de su contrato con los Spurs, por un valor de 252 millones de dólares a lo largo de cinco años.

Wembanyama fue nombrado Jugador Defensivo del Año de la liga de baloncesto norteamericana la campaña pasada, tras liderar la competición en tapones por tercera temporada consecutiva.

En su primera participación en los playoffs, el galo impulsó a su quinteto hasta las Finales de la NBA, donde los texanos cayeron ante los New York Knicks.