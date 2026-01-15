Wembanyama hurga en la herida de Bucks y Thompson asciende a cuarto mayor triplista

Estrenando nueva imagen, Victor Wembanyama dominó la batalla personal con Giannis Antetokounmpo en el triunfo del jueves de los San Antonio Spurs por 119-101 ante los deprimidos Milwaukee Bucks.

A continuación las principales escenas de una jornada de nueve partidos que se cerraba con la visita de los Charlotte Hornets a Los Angeles Lakers de Luka Doncic y LeBron James.

- Un "nuevo" Wemby -

El nuevo estilo de Wembanyama, con la cabeza completamente rapada, les trajo suerte a los Spurs en el contundente triunfo frente a los Bucks de Antetokounmpo, que siguen alejándose de las plazas de playoffs en la Conferencia Este.

El pívot francés, de 2,24 m de altura, y su compañero Keldon Johnson decidieron impulsivamente afeitarse al cero tras caer el martes frente a los Oklahoma City Thunder, los vigentes campeones, con los que San Antonio mantiene una férrea rivalidad este curso.

A Wembanyama le bastaron 22 minutos de juego ante Milwaukee para firmar 22 puntos y 10 rebotes, clavando además 5 de los 6 triples que intentó.

El joven Stephon Castle fue la otra pieza destacada de los texanos, con 19 puntos y 10 asistencias.

Antetokounmpo tampoco perdió tiempo en pista logrando 21 puntos en 22 minutos pero ningún otro integrante del quinteto inicial de los Bucks llegó a dobles dígitos de anotación.

Milwaukee, con tres derrotas consecutivas, ocupa la undécima plaza del Este, a 2,5 victorias de la zona de repechaje a playoffs.

El ambiente alrededor de los Bucks es de un pesimismo extremo, lo que puede empujarles a moverse en el actual mercado de fichajes, ya sea buscando refuerzos o acometiendo la dolorosa venta de Antetokounmpo a la que llevan años resistiéndose.

- Klay adelanta a Lillard -

En Dallas, el veterano Klay Thompson subió un escalón más en la lista de los mejores triplistas de la historia al instalarse en el cuarto lugar.

El escolta de los Mavericks superó los 2.804 triples que acumula en su carrera Damian Lillard (Portland Trail Blazers), baja toda esta temporada por lesión, en el arranque de la victoria de Dallas frente a los Utah Jazz por 144-122.

Thompson, ganador de cuatro anillos con los Golden State Warriors, aún tiene por delante en esa clasificación a su ex socio Stephen Curry (4.201 antes de su partido del jueves), James Harden (3.293) y Ray Allen (2.973).

El escolta, de 35 años, disfrutó de una de las pocas alegrías de su gris etapa actual en Dallas, donde lleva meses relegado a la suplencia.

Integrante de los Splash Brothers junto a Curry, Thompson rebasó a Lillard con el segundo de sus seis triples de la noche ante los Jazz, que terminó con 26 puntos.

El escolta clavó un lanzamiento desde la esquina a poco más de un minuto para el final del primer cuarto y celebró la marca mirando a la grada con los brazos en alto.

- Franz Wagner brilla en Berlín -

En el primer juego de fase regular disputado en Alemania, los Orlando Magic vencieron 118-111 a los Memphis Grizzlies de la mano de la figura del básquet del país europeo, Franz Wagner.

En su regreso tras lesión, el alero fue el tercer máximo anotador de su equipo, con 18 puntos, pero con un rol fundamental en la recta final de este partido disputado en Berlín.

Memphis llegó a tener una ventaja de hasta 20 puntos en la primera mitad antes de que los Magic subieran la intensidad en defensa.

Con el marcador igualado, Wagner se hizo con el timón ofensivo anotando 10 puntos en los últimos tres minutos y medio.

El alero, que tiene como compañero a su hermano Moritz Wagner (7 puntos), señaló que su flojo inicio de partido se debió a la falta de ritmo tras su esguince de tobillo y también a las emociones por la visita a su ciudad natal.

"Fue mucho lo que se acumuló esta semana", reconoció Wagner, quien lideró a Alemania al triunfo en el Eurobasket de 2025.

El ala-pívot Jaren Jackson Jr. terminó con 30 puntos para los Grizzlies, cuya estrella, Ja Morant, sigue fuera de combate por una lesión de gemelos en medio de los crecientes rumores sobre un posible traspaso antes de que cierre el mercado el 5 de febrero.