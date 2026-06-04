Wembanyama confía en unos Spurs "normales" para reaccionar en Finales de NBA

La superestrella francesa Victor Wembanyama dijo este jueves que sus San Antonio Spurs no necesitan de heroicidades para reaccionar en las Finales de la NBA tras la derrota en el primer partido ante los New York Knicks.

La noche del miércoles, el equipo texano dejó escapar una ventaja de 14 puntos en la segunda mitad hasta caer por 105-95 frente a su público en el arranque de la eliminatoria, en la que partían como favoritos.

Tras una noche de reflexión, Wembanyama remarcó este jueves que los Spurs pueden voltear la eliminatoria simplemente recuperando su básquet "normal".

"Creo que la razón por la que perdimos ese partido ni siquiera es técnica", dijo el gigante francés.

"Tenemos que afrontar el partido con una mejor mentalidad. Solo tenemos que hacer nuestro juego. Solo tenemos que ser normales. No necesitamos hacer nada increíble", aseguró el pívot, que registró 26 puntos y 12 rebotes pero con una mala selección de tiro.

Al decir "normal", Wembanyama aludió a la concentración y esfuerzo colectivo que impulsó a los Spurs al segundo lugar general de la fase regular y a destronar al vigente campeón, Oklahoma City Thunder, en la final de la Conferencia Oeste.

"Normal significa confiar los unos en los otros, confiar en los dioses del baloncesto, confiar en el plan de juego, ejecutarlo y no depender tanto del talento para meter tiros o para salvar el día", desarrolló.

"Hemos estado jugando de cierta manera toda la temporada. Hemos tenido éxito así. No hay razón para cambiar el día que empiezan las Finales", demandó Wembanyama, que la víspera describió su actuación como "mala" tras fallar 15 de sus 21 tiros de campo.

En el mismo sentido, el entrenador de los Spurs, Mitch Johnson, dijo que trabajará con sus jugadores para mejorar el juego colectivo y la selección de tiro frente a la férrea defensa de los Knicks.

Las 16 asistencias que dieron en total los jugadores de San Antonio "no reflejan lo que es este programa desde que yo estoy aquí, y desde décadas antes de que llegara", dijo Johnson.

"En cuanto a nuestro juego ofensivo como equipo y a nuestra identidad, no jugamos lo suficiente a pasar el balón, no ejercimos la presión suficiente ni atacamos el aro en la pintura", expresó. "Eso derivó en que todo dependiera de acertar o fallar tiros".

"Nueva York merece mucho crédito por eso", les reconoció Johnson.