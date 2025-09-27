WBSC Americas hace ajuste en cambio de hora de partidos

La World Baseball & Softball Confederations, en su dependencia de América, (WBSC Americas) informa que los partidos programados para el Campeonato Premundial U23, fijados para jugarse a las 3:30 p.m. en el Grupo B y en el estadio Justino Salinas, se jugarán formalmente desde las 5:00 p.m.

El calendario original establecía que los partidos debían arrancar en horarios de 12:00 medio día y 3:30 p.m. en el Grupo B y ahora quedarán fijados oficialmente a las 12:00 medio día y 5:00 p.m.

También se deja claro que los partidos del Grupo A, siguen a las 12:00 medio día y 7:00 p.m. u 8:00 p.m. respectivamente, en el estadio Mariano Rivera de La Chorrera.

Tras confirmado el cambio los partidos para la primera fecha de este domingo 28 de septiembre, quedan de la siguiente manera:

Domingo 28 de septiembre: Grupo A:_ México vs Guatemala (12:00 mediodía)_ Costa Rica vs Panamá (7:00 p.m.)

Grupo B:_ Islas Vírgenes vs Cuba (12:00 mediodía)_ Puerto Rico vs Bahamas (5:00 p.m.)

Lunes 29 de septiembre:Grupo A:_ Guatemala vs Costa Rica (12:00 mediodía)_ Honduras vs Panamá (8:00 p.m.)

Grupo B: Bahamas vs Islas Vírgenes (12:00 mediodía)Aruba vs Cuba (5:00 p.m.)

Martes 30 de septiembreGrupo A:_ Guatemala vs Honduras (12:00 medio día)_ México vs Costa Rica (5:00 p.m.)

Grupo B:_ Bahamas vs Aruba (12:00 medio día)_ Puerto Rico vs Islas Vírgenes (5:00 p.m.)

Miércoles 1 de octubre:Grupo A:Costa Rica vs Honduras (12:00 medio día)Panamá vs México (8:00 p.m.)

Grupo B: _ Islas Vírgenes vs Aruba (12:00 medio día)_ Cuba vs Puerto Rico (5:00 p.m.)

Jueves 2 de octubre:Grupo A: _ Honduras vs México (12:00 medio día)_ Panamá vs Guatemala (8:00 p.m.)

Grupo B:Cuba vs Bahamas (12:00 medio día)Aruba vs Puerto Rico: (5:00 p.m.)